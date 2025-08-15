ua en ru
Три країни НАТО збільшать присутність у Чорному морі через загрозу Росії

П'ятниця 15 серпня 2025 05:00
UA EN RU
Три країни НАТО збільшать присутність у Чорному морі через загрозу Росії
Автор: Маловічко Юлія

Міністр оборони Румунії Іонут Мостеану заявив, що його країна, а також Болгарія і Туреччина мають розширити спільну оперативну групу з розмінування Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, до складу місії планують додати патрульні сили для захисту енергетичних об'єктів і торгових шляхів від потенційної атаки РФ.

"У найближчі роки цей проєкт доведеться розширити до проєкту патрулювання. Ми обговоримо це в найближчому майбутньому з нашими союзниками", - заявив Мостеану.

Він також додав, що найближчими роками Чорне море залишиться полем битви для Росії. Тому країни повинні протистояти, захищаючи свої інтереси.

"Ми повинні протистояти (Росії) і захищати наші інтереси, а саме енергетичну інфраструктуру, морську торгівлю і свободу судноплавства. Це наші цілі, і вони будуть захищені", - сказав міністр.

Також румунський чиновник нагадав про "майже щоденні" спроби глушити сигнали GPS у Чорному морі, до чого, ймовірно, причетна Росія.

Зазначимо, що Чорне море є важливим театром військових дій з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться, зокрема, про морські міни, які загрожували постачанню зерна і нафти, унаслідок чого постраждало кілька комерційних суден. Так, 2024 року Румунія, Болгарія і Туреччина сформували спільну групу для розмінування.

Крім вищесказаного, Мостеану в інтерв'ю Reuters прокоментував майбутній саміт між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Він висловив сподівання, що зустріч призведе до припинення вогню.

"Усі чекають припинення вогню, а потім укладення справедливого і міцного миру з гарантіями безпеки", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Україна запропонувала Болгарії приєднатися до ініціативи з розмінування Чорного моря. За словами глави Міноборони Дениса Шмигаля, головною метою розмінування є забезпечення безперешкодного судноплавства.

Зазначимо, що за перші дні операції з розмінування Чорного моря було знищено шість мін.

