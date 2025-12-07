ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни розміняли 1% чоловіків країни на 1,45% України, - The Economist

Росія, Україна, Неділя 07 грудня 2025 22:42
UA EN RU
Росіяни розміняли 1% чоловіків країни на 1,45% України, - The Economist Ілюстративне фото: Росія "спалила" в Україні вже більше мільйона своїх чоловіків (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росія за останні три роки змогла захопити тільки 1,45% території України, тоді як російські втрати в живій силі неспівставні з "успіхами". За попередніми даними, РФ могла втратити на війні до 1% довоєнного дорослого чоловічого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Economist.

Видання на основі відкритих даних, інформації від джерел та звітів оцінює втрати Росії на полі бою з 24 лютого 2022 року в розмірі від одного до 1,35 мільйона одиниць живої сили. Це більше, ніж було вбито та поранено солдатів США за весь час Другої світової війни.

"Можливо, 1% довоєнного чоловічого населення Росії працездатного віку загинув в Україні. За словами Марко Рубіо, державного секретаря Америки, у першій половині 2025 року загинуло 100 000 російських військовослужбовців", - сказано у матеріалі.

Росіяни також змогли захопити у 2025 році 4562 квадратних кілометри української території, у 2024 році - 3734 квадратних кілометрів. В листопаді 2025 року РФ мала найбільший місячний темп просування за рік - росіяни змогли окупувати 690 квадратних кілометрів.

Однак навіть попри те, що у 2025 році через численні проблеми України просування РФ дещо пришвидшилося, загальний прогрес росіян залишається дуже повільним. Загалом за останні три роки, з осені 2022 року, РФ змогла захопити лише додаткові 1,45% території України.

"Жодне велике місто не переходило з рук в руки. Росія намагалася повністю захопити Покровськ, який з населенням 61 тисяч осіб був лише 73-м за величиною містом України до війни, протягом 14 місяців. Навіть зараз місто впало не повністю", - нагадує видання.

При цьому, якщо РФ хоче отримати повний контроль над чотирма східними регіонами України - Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями - їй потрібно захопити ще 20 345 квадратних кілометрів. Навіть за темпів 2025 року Росія буде робити це аж до травня 2028 року, а кількість російських втрат складе шалені цифри.

До того ж, зараз більша частина бойових дій в Україні ведеться у міських умовах. Це не призводить до великих територіальних поступок з боку України, але може призвести до важливих стратегічних перемог РФ в майбутньому.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу України, з 24 лютого 2022 року до 7 грудня 2025 року орієнтовні втрати російського війська склали близько 1 180 870 одиниць живої сили. Зокрема за останню добу було знешкоджено 1080 російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Україна
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни