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У Європі розробляють багаторазові дрони-перехоплювачі SwarmShot: що відомо

13:16 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Європі розробляють багаторазові дрони-перехоплювачі SwarmShot (Getty Images)

Компанія CSG спільно з O.F. Mossberg & Sons та Palladyne AI розробляють багаторазовий дрон-перехоплювач SwarmShot з високим рівнем автономності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу CSG.

Зазначається, що новий дрон матиме спеціалізовані боєприпаси, легкий корпус та передові автономні технології для створення багаторазових перехоплювачів класу "повітря-повітря", призначених для боротьби з ворожими дронами.

SwarmShot розробляється як модульна система, здатна трансформувати сумісні безпілотні літальні апарати в багаторазові перехоплювачі класу "повітря-повітря". Кілька літальних апаратів, оснащених SwarmShot, зможуть діяти спільно як скоординований оборонний рій.

Рішення поєднує спеціалізовані дробові боєприпаси Federal для боротьби з БпЛА та систему автономності IntelliSwarm від Palladyne AI, яка поєднує авіоніку Brain з програмним забезпеченням для спільної автономності SwarmOS.

Federal керуватиме проектуванням боєприпасів та оптимізацією кінцевого ефекту, використовуючи досвід нещодавнього контракту армії США на боєприпаси для боротьби з БпЛА.

Система спочатку буде розроблена як модульне доповнення до Gremlin-X, квадрокоптера-міні-бомбардувальника Palladyne AI Group 1. Модульна архітектура призначена для того, щоб той самий літальний апарат міг бути налаштований або для існуючої місії високоточних ударів міні-бомбардувальника, або для автономної місії проти БпЛА.

Нагадаємо, Україна поспішає створити швидкісний дрон-перехоплювач, здатний збивати російські реактивні літаки. Зараз випробовують п'ять таких розробок.

Також ми писали, що реактивні "Шахеди" пропонують збивати не лише перехоплювачами, а й ракетами. Українська рада зброярів зазначила, що 55-60% збитих дронів - це робота авіації та зенітних ракет, проте ракет бракує.

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