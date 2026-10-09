В Европе разрабатывают многоразовые дроны-перехватчики SwarmShot: что известно

Отмечается, что у нового дрона будут специализированные боеприпасы, легкий корпус и передовые автономные технологии для создания многоразовых перехватчиков класса "воздух-воздух", предназначенных для борьбы с вражескими дронами.

SwarmShot разрабатывается как модульная система, способная трансформировать совместимые беспилотные летательные аппараты в многократные перехватчики класса "воздух-воздух". Несколько летательных аппаратов, оснащенных SwarmShot, смогут действовать сообща как скоординированный оборонительный рой.

Решение объединяет специализированные дробные боеприпасы Federal для борьбы с БПЛА и систему автономности IntelliSwarm от Palladyne AI, объединяющей авионику Brain с программным обеспечением для совместной автономности SwarmOS.

Federal будет управлять проектированием боеприпасов и оптимизацией конечного эффекта, используя опыт недавнего контракта армии США на боеприпасы для борьбы с БПЛА.

Система изначально будет разработана как модульное дополнение к Gremlin-X, квадрокоптеру-мини-бомбардировщику Palladyne AI Group 1. Модульная архитектура предназначена для того, чтобы тот же летательный аппарат мог быть настроен либо для существующей миссии высокоточных ударов мини-бомбардировщика, либо для автономной миссии.