Европе нужна объединенная армия численностью не менее 3 миллионов, - Зеленский
Идея создания Вооруженных сил Европы принадлежит Украине и была предложена партнерам как элемент усиления безопасности континента. Речь идет об армии не менее 3 миллионов военных.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистов.
По словам президента, формирование Вооруженных сил Европы не является конкуренцией США или Альянса, а ответом на потребность Европы иметь собственную сильную армию.
"Иметь Вооруженные силы Европы - это не значит конкурировать с Америкой. Это означает, что Европа как отдельный континент должна иметь свою сильную армию. Это не разрушает и не заменяет НАТО", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украина может стать одним из ключевых элементов такой армии, если европейские лидеры поддержат идею. По его словам, речь идет не только о количестве военных - не менее 3 миллионов, - но и о системном обмене технологиями.
Президент подчеркнул, что Украина уже делится с партнерами боевым опытом и технологиями, проверенными в войне, в частности в сфере перехвата воздушных целей. Взамен страны-партнеры предоставляют разведданные и другие возможности.
"Без нашего военного опыта некоторые страны даже не знали бы, как реально работает их оружие. Благодаря Украине эти системы дорабатываются", - отметил Зеленский.
Отдельно он отметил, что концепция Вооруженных сил Европы предусматривает не только общую армию, но и разветвленную систему складов вооружения, ПВО и военных технологий по всей Европе, что усилит общую безопасность континента.
Что предшествовало
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие торговые пошлины против любых стран, которые будут пытаться помешать ему установить контроль над Гренландией, стали для Европы последним сигналом к действию.
По данным издания Politico, страны Европы планируют создать новый военный альянс в противовес НАТО, в который также могут включить и Украину.