У Європі помітили літак-розвідник США, який може стежити за РФ, - Newsweek

За даними ЗМІ, Сombat Sent приземлився на авіабазі Мілденхолл на сході Британії ще 18 серпня. З того часу він вже здійснив кількагодинний політ у Балтійському регіоні, який межує з Росією та Білоруссю.

Даний літак призначений для розвідки та може виявляти й ідентифікувати сигнали іноземних військових наземних, морських і повітряних радарів.

"Розвіддані, зібрані Combat Sent, допомагають визначити докладні робочі характеристики і можливості іноземних військових радарів, що дає змогу розробляти методи ухилення та обладнання, здатне виявити, попередити або перемогти системи противника", - ідеться в статті.

Точна мета його польоту, а також те, чи буде передаватися отримана інформація іншим країнам - невідомо.

Провокації Росії

Зауважимо, що вже не одноразово російські військові літаки літали над Балтійським морем. Це може бути однією з провокацій росіян, адже 3 серпня шведські та німецькі бойові літаки перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем.

А 12 серпня польські винищувачі F-16 учора злітали для перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем.

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