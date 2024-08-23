В Европе заметили самолет-разведчик США, который может следить за РФ, - Newsweek

По данным СМИ, Сombat Sent приземлился на авиабазе Милденхолл на востоке Британии еще 18 августа. С тех пор он уже совершил несколькочасовой полет в Балтийском регионе, граничащий с Россией и Беларусью.

Данный самолет предназначен для разведки и может выявлять и идентифицировать сигналы иностранных наземных, морских и воздушных радаров.

"Разведданные, собранные Combat Sent, помогают определить подробные рабочие характеристики и возможности иностранных военных радаров, что позволяет разрабатывать методы уклонения и оборудования, способных выявить, предупредить или победить системы противника", - говорится в статье.

Точная цель его полета, а также то, будет ли передаваться полученная информация другим странам – неизвестно.

Провокации России

Заметим, что уже не раз российские военные самолеты летали над Балтийским морем. Это может быть одной из провокаций россиян, ведь 3 августа шведские и немецкие боевые самолеты перехватили два российских Су-30 над Балтийским морем.

А 12 августа польские истребители F-16 вчера взлетали для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

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