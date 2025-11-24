У Європі побоюються, що Трамп може припинити допомогу Україні, - FT

Європейські чиновники готуються до можливості повного припинення допомоги Україні з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Неназваний європейський чиновник розповів виданню, що серед європейських країн є побоювання, що президент США Дональд Трамп "у роздратуванні" може припинити підтримку України.
"Це сценарій, до якого ми, очевидно, готуємося", - зазначив він.
На цьому тлі європейські дипломати очікують низки зустрічей між урядовцями Франції, Німеччини та Британії. Також можливими учасниками таких зустрічей можуть стати лідери Польщі, Фінляндії та генсек НАТО Марк Рютте.
"Ми намагаємося виробити щось, що буде сприйнято як контрпропозиція", - додав неназваний європейський дипломат.
До слова, раніше Трамп заявляв про те, що президенту України Володимиру Зеленському або доведеться прийняти мирний план США, або воювати далі.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що США підготували план завершення війни Росії проти України.
У західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що розробкою плану займалися спецпредставник президента США Стів Віткофф і посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв.
План передбачає, що Україна повинна буде піти на значні поступки. Зокрема, їй закриють двері в НАТО. Також у плані міститься пункт про повну передачу Донецької та Луганської областей під контроль Росії.
Учора, 23 листопада, у Женеві відбулися переговори між українською та американською делегаціями про мирний план. Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив про сигнали, що Вашингтон почув позицію Києва.
Детальніше про результати переговорів - у матеріалі РБК-Україна.