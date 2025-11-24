У Європі побоюються, що Трамп може припинити допомогу Україні, - FT

Неназваний європейський чиновник розповів виданню, що серед європейських країн є побоювання, що президент США Дональд Трамп "у роздратуванні" може припинити підтримку України.

"Це сценарій, до якого ми, очевидно, готуємося", - зазначив він.

На цьому тлі європейські дипломати очікують низки зустрічей між урядовцями Франції, Німеччини та Британії. Також можливими учасниками таких зустрічей можуть стати лідери Польщі, Фінляндії та генсек НАТО Марк Рютте.

"Ми намагаємося виробити щось, що буде сприйнято як контрпропозиція", - додав неназваний європейський дипломат.

До слова, раніше Трамп заявляв про те, що президенту України Володимиру Зеленському або доведеться прийняти мирний план США, або воювати далі.