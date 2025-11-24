В Европе опасаются, что Трамп может прекратить помощь Украине, - FT

Европейские чиновники готовятся к возможности полного прекращения помощи Украине со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Неназванный европейский чиновник рассказал изданию, что среди европейских стран есть опасения, что президент США Дональд Трамп "в раздражении" может прекратить поддержку Украины.
"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", - отметил он.
На этом фоне европейские дипломаты ожидают ряда встреч между чиновниками Франции, Германии и Британии. Также возможными участниками таких встреч могут стать лидеры Польши, Финляндии и генсек НАТО Марк Рютте.
"Мы пытаемся выработать что-то, что будет воспринято как контрпредложение", - добавил неназванный европейский дипломат.
К слову, ранее Трамп заявлял о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому либо придется принять мирный план США, либо воевать дальше.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что США подготовили план завершения войны России против Украины.
В западных СМИ появилась информация о том, что разработкой плана занимались спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.
План предусматривает, что Украина должна будет пойти на значительные уступки. В частности, ей закроют двери в НАТО. Также в плане содержиться пункт о полной передаче Донецкой и Луганской областей под контроль России.
Вчера, 23 ноября, в Женеве состоялись переговоры между украинской и американской делегациями о мирном плане. После встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил о сигналах, что Вашингтон услышал позицию Киева.
Детальнее о результатах переговоров - в материале РБК-Украина.