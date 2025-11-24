В Европе опасаются, что Трамп может прекратить помощь Украине, - FT

Неназванный европейский чиновник рассказал изданию, что среди европейских стран есть опасения, что президент США Дональд Трамп "в раздражении" может прекратить поддержку Украины.

"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", - отметил он.

На этом фоне европейские дипломаты ожидают ряда встреч между чиновниками Франции, Германии и Британии. Также возможными участниками таких встреч могут стать лидеры Польши, Финляндии и генсек НАТО Марк Рютте.

"Мы пытаемся выработать что-то, что будет воспринято как контрпредложение", - добавил неназванный европейский дипломат.

К слову, ранее Трамп заявлял о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому либо придется принять мирный план США, либо воевать дальше.