В Европе опасаются, что Трамп может прекратить помощь Украине, - FT

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейские чиновники готовятся к возможности полного прекращения помощи Украине со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Неназванный европейский чиновник рассказал изданию, что среди европейских стран есть опасения, что президент США Дональд Трамп "в раздражении" может прекратить поддержку Украины. 

"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", - отметил он.

На этом фоне европейские дипломаты ожидают ряда встреч между чиновниками Франции, Германии и Британии. Также возможными участниками таких встреч могут стать лидеры Польши, Финляндии и генсек НАТО Марк Рютте. 

"Мы пытаемся выработать что-то, что будет воспринято как контрпредложение", - добавил неназванный европейский дипломат. 

К слову, ранее Трамп заявлял о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому либо придется принять мирный план США, либо воевать дальше.

Мирный план США

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что США подготовили план завершения войны России против Украины.

В западных СМИ появилась информация о том, что разработкой плана занимались спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

План предусматривает, что Украина должна будет пойти на значительные уступки. В частности, ей закроют двери в НАТО. Также в плане содержиться пункт о полной передаче Донецкой и Луганской областей под контроль России.

Вчера, 23 ноября, в Женеве состоялись переговоры между украинской и американской делегациями о мирном плане. После встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил о сигналах, что Вашингтон услышал позицию Киева.

Детальнее о результатах переговоров - в материале РБК-Украина.

