У Європі побачили "сигнал" у посиленні ударів РФ по Києву, - WP

У Європі фіксують думку, що зростання інтенсивності російських атак на Київ може мати не лише військове, а й політичне пояснення. Про це повідомили європейські чиновники, які говорили на умовах анонімності.

За їхньою оцінкою, посилення ударів може відображати зростаючі труднощі Росії у військовій та економічній сферах. На цьому тлі не виключається, що Москва може намагатися вплинути на перспективи відновлення переговорів, які залишаються в глухому куті.

У ЄС припускають, що подібна ескалація може бути елементом тиску з розрахунком на майбутню угоду на умовах, більш вигідних для російської сторони.

Зазначимо, що українська розвідка отримала дані про можливі об'єкти майбутніх російських ударів, які можуть бути пов'язані з оборонною промисловістю. За інформацією, йдеться про низку підприємств оборонного сектору на території РФ, які розглядаються як потенційні цілі для подальших атак.

Також, за оцінками, російські війська можуть продовжити атаки на цивільну інфраструктуру України і навіть посилити їхню інтенсивність. Експерти розглядають кілька можливих сценаріїв подальших ударів, які можуть реалізувати окупаційні сили найближчим часом.