В Європі намагаються допомогти Україні на випадок перемоги Трампа у США, - The Times

За словами джерела видання, в Європі активно намагаються збільшити виробництво зброї для допомоги Україні та стримування Росії принаймні впродовж року, незалежно від підтримки США. Окремі члени британського уряду переконані, що для перемоги України над Росією потрібен час і Європа має бути готова допомогти Києву озброєннями у разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа і втрати підтримки США.

Розтягнути армію і змусити Путіна здатися

Співрозмовник видання зазначив, що Володимир Путін робить ставку на Трампа, "однак Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки".

"Чи може континентальна Європа дозволити собі відступити лише тому, що Трамп сказав, що більше не буде допомоги від США? Гадаю, більшість розуміє, що Путіну не можна дозволити перемогти, адже наслідки для європейської безпеки будуть серйозними", – додав високопосадовець з британського уряду.

За його словами, один зі способів перемоги – "розтягнути" армію РФ настільки тонко, щоб російський диктатор був змушений здатися. Адже яким би не був больовий поріг російського диктатора, він не може продовжувати війну нескінченно довго.

"Навряд чи у 2024 році буде великий прорив. Це час для того, щоб розтягнути Путіна на 2025 рік і далі – фактично викрити його блеф та перевірити його рішучість", – стверджує джерело видання.

Україна має втримати територію

Як зазначає The Times, на думку деяких західних посадовців, Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США. Вони переконані, що у довгостроковій перспективі набагато легше утримувати Україну, обороняючись і захищаючи здобутки, яких вона досягла, ніж переходити у наступ.

Керівники британської військової розвідки вважають, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році, оскільки Київ не має ані живої сили, ані зброї для великого прориву на полі бою.

Водночас, зазначає видання, російські військові також не мають сил, щоб розпочати масштабний контрнаступ, здатний прорвати українську оборону.

Допомога західних союзників Україні

Європейські країни та лідери дедалі частіше починають висловлюватися щодо необхідності нарощування виробництва озброєнь, щоб бути готовими допомогти Україні на випадок втрати підтримки з боку США та інших форс-мажорних обставин.

Так, президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Європі слід інвестувати кошти у збільшення виробництва озброєння, для того, щоб довести свою силу та стійкість.

Уряд Норвегії з 1 січня 2024 року вирішив дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України.

Раніше МЗС Литви закликало НАТО надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.