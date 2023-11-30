МЗС Литви закликало НАТО надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над РФ

Литва закликала країни Північноатлантичного альянсу надати Україні всю необхідну зброю для досягнення перемоги над Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.

"Україна щодня доводить, що вона може ефективно протистояти агресору, і нам необхідно посилити волю та дії Альянсу на підтримку України, яка бореться за безпеку всього євроатлантичного простору. Країни НАТО повинні надати Україні всю необхідну зброю для досягнення перемоги", - заявив він.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає нашій країні не тільки озброєнням і військовою технікою, а й навчанням наших військових. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Вільнюс надає Україні різнобічну допомогу.

Так, 22 листопада Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги. Йдеться про 3 млн одиниць боєприпасів, системи дистанційного підриву та інше.

Крім цього, нещодавно Вільнюс здійснив поставку двох пускових установок для зенітного ракетного комплексу NASAMS.

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