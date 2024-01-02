В Европе пытаются помочь Украине на случай победы Трампа в США, - The Times

По словам источника издания, в Европе активно пытаются увеличить производство оружия для помощи Украине и сдерживания России по крайней мере в течение года, независимо от поддержки США. Отдельные члены британского правительства убеждены, что для победы Украины над Россией необходимо время и Европа должна быть готова помочь Киеву вооружениями в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа и утраты поддержки США.

Растянуть армию и заставить Путина сдаться

Собеседник издания отметил, что Владимир Путин делает ставку на Трампа, "однако Европа прокручивает шестерни, чтобы сделать это без США, если Трамп попытается выдернуть вилку из розетки".

"Может ли континентальная Европа позволить себе отступить только потому, что Трамп сказал, что больше не будет помощи от США? Думаю, большинство понимает, что Путину нельзя позволить победить, ведь последствия для европейской безопасности будут серьезными", - добавил чиновник из британского правительства.

По его словам, один из способов победы - "растянуть" армию РФ настолько тонко, чтобы российский диктатор был вынужден сдаться. Ведь каким бы ни был болевой порог российского диктатора, он не может продолжать войну бесконечно долго.

"Вряд ли в 2024 году будет большой прорыв. Это время для того, чтобы растянуть Путина на 2025 год и дальше - фактически разоблачить его блеф и проверить его решимость", - утверждает источник издания.

Украина должна удержать территорию

Как отмечает The Times, по мнению некоторых западных чиновников, Украина может продолжать удерживать свою территорию без поддержки США. Они убеждены, что в долгосрочной перспективе гораздо легче удерживать Украину, обороняясь и защищая достижения, которых она достигла, чем переходить в наступление.

Руководители британской военной разведки полагают, что Украина не сможет победить в войне с Россией в 2024 году, поскольку Киев не имеет ни живой силы, ни оружия для большого прорыва на поле боя.

В то же время, отмечает издание, российские военные также не имеют сил, чтобы начать масштабное контрнаступление, способное прорвать украинскую оборону.

Помощь западных союзников Украине

Европейские страны и лидеры все чаще начинают высказываться о необходимости наращивания производства оружия, чтобы быть готовыми помочь Украине в случае потери поддержки со стороны США и других форс-мажорных обстоятельств.

Так, президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что Европе необходимо инвестировать средства в увеличение производства вооружений, для того, чтобы доказать свою силу и устойчивость.

Правительство Норвегии с 1 января 2024 года решило разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины.

Ранее МИД Литвы призвал НАТО предоставить Украине все необходимое оружие для победы над РФ.

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