У Європі через аномальну спеку загинули близько 10 тисяч людей

Моніторингова мережа EuroMOMO, яка підтримується Європейським центром з профілактики та контролю захворювань та Всесвітньою організацією охорони здоров'я, опублікувала дані щодо спеки в Європі.

Виходячи з цих даних, у Європі через спеку загинуло понад 10 тисяч людей . Переважна більшість із них – більше 9000 – це люди віком 65 років і старше .

"Такий надлишок у цю пору року незвичайний. Він справді дуже високий. Важко пояснити такий високий рівень надмірної смертності чимось, крім екстремальної спеки", - сказав Лассе Вестергорд, головний лікар Державного інституту сироваток Данії, де відбувається конференція EuroMOMO.

Вчені заявляють, що спека наприкінці червня могла була б "практично неможлива" без антропогенної зміни клімату, через яку хвилі спеки стали частішими та інтенсивнішими.

До речі, Reuters зазначило, що дані з національної статистики у 27 країнах ЄС включали надмірну смертність від усіх причин, а не лише від тих, що пов'язані зі спекою.

Проте вчені кажуть, що не було жодних інших відомих істотних факторів, таких як COVID-19, які могли б сприяти різкому збільшенню кількості надлишкових смертей до 10 650 в період з 22 по 28 червня. Тоді, як відомо, спека досягла свого піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах.

Зазначимо, EuroMOMO не публікує дані про надмірну смертність щодо окремих країн, але мережа зазначила, що Франція та Бельгія були єдиними двома країнами в Європі, де в останній тиждень червня було зафіксовано "дуже високу" надмірну смертність.

Також згідно з даними бельгійського інституту охорони здоров'я Sciensano, надмірна смертність у Бельгії була найвищою за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року, за час будь-якої хвилі спеки.

В окремому науковому дослідженні, опублікованому в понеділок, сказано, що лише в Англії та Уельсі під час травневої та червневої спеки від причин, пов'язаних із спекою, померло 2700 осіб.

Reuters також зазначило, що екстремальна спека наприкінці червня призвела до перебоїв в електропостачанні, закритті шкіл та побиттю температурних рекордів у Франції, Іспанії та Великій Британії.