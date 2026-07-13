В Европе из-за аномальной жары погибли около 10 тысяч человек

Мониторинговая сеть EuroMOMO, которая поддерживается Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения, опубликовала данные по поводу жары в Европе.

Исходя из этих данных, в Европе из-за жары погибли более 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них - больше 9000 - это люди в возрасте 65 лет и старше.

"Такой избыток в это время года необычен. Он действительно очень высок. Трудно объяснить такой высокий уровень избыточной смертности чем-либо, кроме экстремальной жары", - сказал Лассе Вестергорд, главный врач Государственного института сывороток Дании, где проходит конференция EuroMOMO.

Ученые заявляют, что жара в конце июня могла была бы "практически невозможна" без антропогенного изменения климата, из-за которого волны жары стали более частыми и интенсивными.

К слову, Reuters отметило, что данные из национальной статистики в 27 странах ЕС включали избыточную смертность от всех причин, а не только от тех, которые связаны с жарой.

Однако ученные говорят, что не было никаких других известных существенных факторов, таких как COVID-19, которые могли бы способствовать резкому увеличению числа избыточных смертей до 10 650 в период с 22 по 28 июня. Тогда, как известно, жара достигла своего пика во Франции, Испании, Великобритании и других странах.

Отметим, EuroMOMO не публикует данные об избыточной смертности по отдельным странам, но сеть отметила, что Франция и Бельгия были единственными двумя странами в Европе, где в последнюю неделю июня была зафиксирована "очень высокая" избыточная смертность.

Также согласно данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, избыточная смертность в Бельгии была самой высокой за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года, за время любой волны жары.

В отдельном научном исследовании, опубликованном в понедельник, сказано, что только в Англии и Уэльсе во время майской и июньской жары от причин, связанных с жарой, умерло 2700 человек.

Reuters также отметило, что экстремальная жара в конце июня привела к перебоям в электроснабжении, закрытию школ и побитию температурных рекордов во Франции, Испании и Великобритании.