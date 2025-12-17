Європейцям нема чого тут шуміти: Лукашенко заявив, що мир в Україні залежить від Трампа і США

За словами Лукашенка, ключовим фактором є послідовність позиції Трампа. Він заявив, що в разі наполегливих дій з боку США можливе досягнення результату, а роль європейських країн у цьому процесі він знецінив.

"Тепер дуже багато залежить від позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб Трамп від цієї позиції не відступив. Він людина з характером, часом імпульсивна. Щоб він не плюнув на це все, рукою не махнув і не пішов убік. Якщо він буде наполегливо рухатися в цьому плані, отже, результат буде. Європейцям нема чого тут галасувати", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про шляхи досягнення миру між президентами України та Росії, самопроголошений глава Білорусі зазначив, що поточна ситуація нібито сама підштовхує сторони до мирного врегулювання.

Він також заявив, що подальша ескалація, на його думку, буде невигідна для Росії, оскільки призведе до втягування ще більшої кількості людей у війну.

"Зеленський повинен розуміти і розуміє, що це може закінчитися тим, що України не буде", - сказав Лукашенко.

Також він наголосив, що будь-яка війна рано чи пізно завершується миром, і чим раніше це станеться, тим менше людей загине.

Окремо Лукашенко стверджував, що тиск у питанні мирного врегулювання з боку США переважно спрямований на президента України, а у європейських лідерів, за його словами, немає достатніх ресурсів для підтримки України без участі Вашингтона.

Раніше Лукашенко неодноразово заявляв, що вважає можливим завершення війни найближчим часом, а також переконаний, що Україна зрештою погодиться на мирний план, який пропонують Сполучені Штати.