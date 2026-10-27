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У Кремлі розкрили, що Путін сказав європейцям під час телефонної розмови

13:14 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
У Кремлі розкрили, що Путін сказав європейцям під час телефонної розмови Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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У Кремлі розповіли про зміст телефонної розмови російського диктатора Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.

Як заявили в Кремлі, ініціаторами телефонної розмови стали Стубб і Стьоре. Путін виклав їм свою оцінку ситуації на фронті та нагадав про те, що Москва називає першопричинами війни.

Окремо російський диктатор заявив, що досягнення справедливого й довгострокового миру в Україні, за позицією Кремля, можливе лише з урахуванням інтересів Росії.

Що Путін сказав про переговори щодо України

За повідомленням російської сторони, під час розмови лідери обговорили перспективи дипломатичного врегулювання війни. Також, як стверджує Кремль, вони схвалили домовленість про проведення переговорів щодо миру в Україні в Абу-Дабі.

Крім того, Путін, за даними ТАСС, поінформував співрозмовників про гуманітарну операцію за посередництва США в районі Олешок.

Водночас російський диктатор звинуватив країни НАТО та Євросоюзу в конфронтаційній політиці, яка, за його твердженням, затягує війну в Україні.

Ще однією темою телефонної розмови стала безпека в Балтійському морі та північних регіонах Європи. За інформацією Кремля, учасники також підтвердили важливість дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства.

Наприкінці розмови Путін, Стубб і Стьоре домовилися підтримувати прямі контакти телефоном.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо війни проти України та шляхів її завершення.

Перед контактом вони консультувалися з Києвом, щоб передати позицію України напередодні мирних переговорів в Абу-Дабі.

Українська сторона також долучилася до обговорення: радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Володимир Зеленський у цей час спілкувався з європейськими партнерами щодо контактів із російським диктатором.

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