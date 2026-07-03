Європейці хочуть незалежності від США, але не вірять у власні армії - Politico

Європейці дедалі більше прагнуть покладатися на власні сили у питаннях оборони, зменшуючи залежність від США, однак мають серйозні сумніви щодо реальної здатності континенту захистити себе у разі нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати червневого опитування, проведеного компанією Public First у 24 країнах Євросоюзу, яке опинилося в розпорядженні видання POLITICO .

Сумніви в боєздатності та запит на автономію

Згідно з результатами дослідження, лише 14% опитаних готові покладатися на військову допомогу з-поза меж континенту (наприклад, від США), тоді як 40% вважають за краще опиратися на загальноєвропейську оборонну підтримку.

Проте думки щодо реальної готовності Європи до оборони розділилися: 41% респондентів вірять у здатність континенту відбити напад, тоді як 43% переконані у протилежному. Ще більш песимістично європейці оцінюють власні національні армії - 58% громадян вважають, що їхня країна не готова до самостійного захисту, і лише 27% упевнені у своїх збройних силах.

Крім того, 46% європейців переконані, що країнам ЄС необхідно розгортати власне виробництво військової техніки, навіть якщо це призведе до значного подорожчання оборонних закупівель.

Фінляндія як абсолютний виняток

Найбільший скептицизм щодо власної здатності відбити напад без зовнішньої допомоги фіксується у прифронтових державах, які межують або знаходяться близько до РФ - зокрема у країнах Балтії, Болгарії та Румунії. Ці держави є послідовними прихильниками НАТО та збереження військової присутності США в регіоні.

Єдиним винятком стала Фінляндія. Переважна більшість фінів (76%) впевнені, що їхня держава готова боротися самостійно. Це пояснюється наявністю в країни міцної системи призову та потужної армії, що десятиліттями готувалася до сценарію російського вторгнення.

Загалом жителі лише шести країн - Фінляндії, Франції, Польщі, Болгарії, Румунії та Греції - вважають, що їхня держава має бути здатна воювати одноосібно.

Впевненість Франції також є закономірною, оскільки це єдина ядерна держава в Євросоюзі з давньою традицією військової незалежності. Натомість у решті 18 країн респонденти згодні покладатися на загальноєвропейську парасольку безпеки.

Очікується, що питання збільшення фінансування власної безпеки країнами ЄС стане однією з найгостріших тем на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі (Туреччина). Попри заяви європейських політиків про стратегічну автономію, континент досі критично залежить від американської зброї, розвідувальних даних та логістичних спроможностей.