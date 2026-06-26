НАТО має не тільки захищати Європу, а й забезпечувати вирішальну роль США у світі, - Рютте

НАТО повинно захищати не лише союзників у Європі, а й континентальну частину Сполучених Штатів, а також забезпечити їхню вирішальну роль на світовій арені.

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Вашингтоні.

Незадовго до саміту НАТО, який має пройти в Анкарі 5-7 липня, Рютте виступив з підсумками щодо справ союзників на сьогоднішній день.

Перебуваючи досі у Вашингтоні, куди головнокомандуючий прибув напередодні з візитом, він озвучив обов'язки воєнного блоку перед США.

"НАТО існує не лише для того, щоб захищати Європу. НАТО також допомагає захищати материкову частину США та забезпечує, щоб Сполучені Штати могли відігравати свою вражаючу, вирішальну роль на світовій арені з точки зору проектування американської могутності", - заявив генсек Альянсу.

Рютте також повідомив про плани на саміт в Анкарі, головною метою якого є розширення масштабів оборонної промисловості та укладення нових контрактів у цьому контексті.

Ще генсек наголосив на тому, що Росія все ще лишається для НАТО "актуальною та довгостроковою" загрозою, а воєнний потенціал Китаю та КНДР продовжує зростати.

Додатковим ризиком для Альянсу, вважає Рютте, є взаємодія Москви, Пхеньяну та Пекіну з точки зору військового співробітництва.