Европейцы хотят независимости от США, но не верят в собственные армии - Politico

Европейцы все больше стремятся полагаться на собственные силы в вопросах обороны, уменьшая зависимость от США, однако имеют серьезные сомнения в реальной способности континента защитить себя в случае нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты июньского опроса, проведенного компанией Public First в 24 странах Евросоюза, оказавшегося в распоряжении издания POLITICO .

Сомнения в боеспособности и запрос на автономию

Согласно результатам исследования, только 14% опрошенных готовы полагаться на военную помощь из-за пределов континента (например, от США), тогда как 40% предпочитают опираться на общеевропейскую оборонную поддержку.

Однако мнения по поводу реальной готовности Европы к обороне разделились: 41% респондентов верят в способность континента отразить нападение, тогда как 43% убеждены в противоположном. Еще более пессимистично европейцы оценивают свои национальные армии - 58% граждан считают, что их страна не готова к самостоятельной защите, и только 27% уверены в своих вооруженных силах.

Кроме того, 46% европейцев убеждены, что странам ЕС необходимо развертывать собственное производство военной техники, даже если это приведет к значительному удорожанию оборонных закупок.

Финляндия как абсолютное исключение

Наибольший скептицизм по поводу собственной способности отразить нападение без внешней помощи фиксируется в прифронтовых государствах, граничащих или находящихся близко к РФ - в частности, в странах Балтии, Болгарии и Румынии. Эти государства являются последовательными сторонниками НАТО и сохранения военного присутствия США в регионе.

Единственным исключением стала Финляндия. Подавляющее большинство финнов (76%) уверены, что их государство готово бороться самостоятельно. Это объясняется наличием в стране крепкой системы призыва и мощной армии, которая десятилетиями готовилась к сценарию российского вторжения.

В общей сложности жители только шести стран - Финляндии, Франции, Польши, Болгарии, Румынии и Греции - считают, что их государство должно быть способно воевать единолично.

Уверенность Франции также закономерна, поскольку это единственное ядерное государство в Евросоюзе с давней традицией военной независимости. В остальных же 18 странах респонденты согласны полагаться на общеевропейский зонтик безопасности.

Ожидается, что вопрос увеличения финансирования собственной безопасности странами ЕС станет одной из самых острых тем на предстоящем на следующей неделе в Анкаре (Турция) саммите НАТО. Несмотря на заявления европейских политиков о стратегической автономии, континент еще критически зависит от американского оружия, разведывательных данных и логистических способностей.