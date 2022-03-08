Европейцам предложили снизить температуру в домах для энергоустойчивости ЕС перед Россией

Замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс предложил европейцам снизить температуру в своих домах. По его мнению, это может уменьшить зависимость ЕС от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заседание Еврокомиссии.

Тиммерманс утверждает, что ЕС стал уязвимым в энергетическом вопросе, а война в Украине доказала эту проблему.

"Настало время заняться нашей уязвимостью и быстро стать более независимыми в нашем выборе энергии. Давайте молниеносно перейдем к возобновляемым источникам энергии. Возобновляемые источники энергии - это дешевый, чистый и потенциально бесконечный источник энергии, вместо того, чтобы финансировать индустрию ископаемого топлива в других местах", - заявил он.

Замглавы Еврокомиссии призвал европейцев экономить тепло, чтобы ЕС смог укрепить энергоустойчивость перед Россией.