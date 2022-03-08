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Європейцям запропонували знизити температуру в будинках для енергостійкості ЄС перед Росією

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Вівторок 08 березня 2022 18:01
Європейцям запропонували знизити температуру в будинках для енергостійкості ЄС перед Росією Фото: в ЄС закликали відмовитися від російського газу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Заступник голови Європейської комісії Франс Тіммерманс запропонував європейцям знизити температуру в своїх будинках. На його думку, це може зменшити залежність ЄС від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням засідання Єврокомісії.

Тіммерманс стверджує, що ЄС став вразливим в енергетичному питанні, а війна в Україні довела цю проблему.

"Настав час зайнятися нашою вразливістю і швидко стати більш незалежними в нашому виборі енергії. Давайте швидко перейдемо до поновлюваних джерел енергії. Відновлювані джерела енергії - це дешеве, чисте і потенційно нескінченне джерело енергії, замість того, щоб фінансувати індустрію викопного палива в інших місцях", - заявив він.

Заступник голови Єврокомісії закликав європейців економити тепло, щоб ЄС зміг зміцнити енергостійкість перед Росією.

Нагадавши, Європейський союз розробляє план для швидкої відмови від нафти і газу з РФ.

Також відзначимо, що Великобританії збирається поступово відмовитися від імпорту російської нафти і газу.

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