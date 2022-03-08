Європейцям запропонували знизити температуру в будинках для енергостійкості ЄС перед Росією

Фото: в ЄС закликали відмовитися від російського газу (Getty Images)

Заступник голови Європейської комісії Франс Тіммерманс запропонував європейцям знизити температуру в своїх будинках. На його думку, це може зменшити залежність ЄС від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням засідання Єврокомісії.