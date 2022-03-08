Британия сегодня анонсирует постепенное уменьшение импорта российской нефти и газа, - Politico
Фото: Британия собирается постепенно отказаться от российских енергоресірсів (Getty Images)
Великобритании собирается постепенно отказаться от импорта российской нефти и газа. Об этом решении британское правительство объявит во вторник, 8 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на репортера Politico Алекса Уикхэма в Twitter.
"Правительство Великобритании сегодня объявит о том, что намерено со временем сократить импорт российской нефти и газа", - написал журналист.
Напомним, Европейский союз разрабатывает план для быстрого отказа от нефти и газа из РФ.
Ранее стало известно, что Германия начала отказываться от российского газа.
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