Еврокомиссия завтра представит план для быстрого отказа от российского газа и нефти

Европейский союз сделал шаг для введения эмбарго на российский газ и нефть. Уже завтра Еврокомиссия представит план для быстрого отказа от энергоресурсов из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляєн в Twitter .

Кроме того, планируется увеличить размер инвестиций в возобновляемые источники энергии и повысить энергоэффективность имеющихся ресурсов.

По ее словам, Евросоюз собирается расширить базу поставщиков, построить терминалы пониженного природного газа, чтобы полностью подговориться от российского импорта.

"Завтра Еврокомиссия внесет предложения, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - заявила она.

Напомним, ранее стало известно, что Германия начала отказываться от российского газа.

Такое же решение приняла Италия, которая уже работает над организацией поставок из других стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.