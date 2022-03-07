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Еврокомиссия завтра представит план для быстрого отказа от российского газа и нефти

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Брюссель, Понедельник 07 марта 2022 14:01
Еврокомиссия завтра представит план для быстрого отказа от российского газа и нефти Фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз сделал шаг для введения эмбарго на российский газ и нефть. Уже завтра Еврокомиссия представит план для быстрого отказа от энергоресурсов из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляєн в Twitter.

"Завтра Еврокомиссия внесет предложения, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - заявила она.

По ее словам, Евросоюз собирается расширить базу поставщиков, построить терминалы пониженного природного газа, чтобы полностью подговориться от российского импорта.

Кроме того, планируется увеличить размер инвестиций в возобновляемые источники энергии и повысить энергоэффективность имеющихся ресурсов.

Напомним, ранее стало известно, что Германия начала отказываться от российского газа.

Такое же решение приняла Италия, которая уже работает над организацией поставок из других стран.

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