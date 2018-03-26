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Европейскому бизнесу нужны понятные правила игры на украинском рынке, - Плохой

НовостиЭкономика    26.03.2018 - 13:33
Фото: Игорь Плохой (УНИАН)
Фото: Игорь Плохой (УНИАН)

Экс-нардеп отметил, что инвесторов беспокоит отсутствие прогнозированности и понимания действий государства

Украинский рынок очень привлекателен для западных компаний, а инвесторы хотят и готовы вкладывать в украинскую экономику прямые инвестиции. Об этом заявил народный депутат Украины IV и VI созывов Игорь Плохой, комментируя возможность создания Национального бюро финансовых расследований, передает "Интерфакс".

"Западные инвесторы хотят заходить в Украину. Но их беспокоит не столько агрессивная бизнес-среда, сколько отсутствие прогнозированности и понимания действий государства по отношению к своим инвестициям и своему бизнесу. Существующие в нынешнем виде контролирующие органы вряд ли способны адаптироваться к европейским правилам, поэтому изменить отношение государства к бизнесу можно только путем создания новых органов", – считает Плохой.

Экс-парламентарий напомнил, что проводимая судебная реформа должна повысить доверие бизнеса к системе правосудия и обеспечить более высокую выполняемость решений украинских судов.

"Западный бизнес хочет понимать, что, зайдя в Украину, в случае неправомерных действий каких-либо органов власти он сможет защитить свои права в суде. Сейчас же, если инвесторы получают положительные судебные решения, очень часто такие решения попросту не исполняются", – заявил Плохой.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что закон о Национальном бюро финансовых расследований будет принят в этом году.

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Теги публикации: бизнес, инвестиции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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