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Європейському бізнесу потрібні зрозумілі правила гри на українському ринку, - Плохой

НовиниЕкономіка    26.03.2018 - 13:33
Фото: Ігор Плохой (УНІАН)
Фото: Ігор Плохой (УНІАН)

Екс-нардеп зазначив, що інвесторів непокоїть відсутність прогнозованості і розуміння дій держави

Український ринок дуже привабливий для західних компаній, а інвестори хочуть і готові вкладати в українську економіку прямі інвестиції. Про це заявив народний депутат України IV і VI скликань Ігор Плохой, коментуючи можливість створення Національного бюро фінансових розслідувань, передає "Інтерфакс".

"Західні інвестори хочуть заходити в Україну. Але їх турбує не стільки агресивне бізнес-середовище, скільки відсутність прогнозованості і розуміння дій держави по відношенню до своїх інвестицій і свого бізнесу. Існуючі в нинішньому вигляді контролюючі органи навряд чи здатні адаптуватися до європейських правил, тому змінити ставлення держави до бізнесу можна тільки шляхом створення нових органів", – вважає Плохий.

Екс-парламентарій нагадав, що проведена судова реформа має підвищити довіру бізнесу до системи правосуддя і забезпечити більш високу виконуваність рішень українських судів.

"Західний бізнес хоче розуміти, що, зайшовши в Україну, у випадку неправомірних дій будь-яких органів влади він зможе захистити свої права в суді. Зараз же, якщо інвестори отримують позитивні судові рішення, дуже часто такі рішення просто не виконуються", – заявив Плохий.

Раніше президент України Петро Порошенко висловив надію, що закон про Національне бюро фінансових розслідувань буде ухвалений в цьому році.

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Теги публікації: бизнес, Інвестиції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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