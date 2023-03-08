Європейський суд скасував санкції проти матері Пригожина

Суд Євросоюзу задовольнив позов про скасування санкцій проти матері засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Віолетти Пригожиної.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського суду.

Раніше ж ЄС вніс матір засновника ПВК до санкційного списку заявивши, що ділові зв'язки із сином роблять її співучасницею агресії Росії проти України.

"Суд скасовує обмежувальні заходи, застосовані до Віолетти Пригожиної, матері Євгена Пригожина, в контексті війни Росії проти України", - йдеться в судовому рішенні.

Зазначається, що під час запровадження санкцій, попри те, що Пригожин відповідальний за незаконні дії в Україні, наданих щодо його матері доказів є недостатньо.