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Европейский суд отменил санкции против матери Пригожина

Фото: Евгений Пригожин, глава ППК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Суд Евросоюза удовлетворил иск об отмене санкций против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского суда.

Ранее же ЕС внес мать основателя ЧВК в санкционный список, заявив, что деловые связи с сыном делают ее соучастницей агрессии России против Украины.

"Суд отменяет ограничительные меры, примененные к Виолетте Пригожиной, матери Евгения Пригожина, в контексте войны России против Украины", - говорится в судебном решении.

Отмечается, что при введении санкций, несмотря на то, что Пригожин ответственен за незаконные действия в Украине, предоставленных в отношении его матери доказательств недостаточно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС недавно ввел санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера" . В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

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