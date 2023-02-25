ЄС ввів санкції проти "вагнерівців", причетних до захоплення Соледара

Сьогодні, 25 лютого, ЄС запровадив нові санкції проти осіб та організацій пов'язаних з ПВК "Вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ради Європейського союзу.

Сьогодні Рада ЄС вирішила запровадити додаткові обмежувальні заходи проти осіб та організацій, пов’язаних із ПВК "Вагнера" , з огляду на міжнародний вимір і серйозність діяльності групи, а також її дестабілізуючий вплив на країни, де вона діє.

"Діяльність ПВК "Вагнера" є загрозою для людей у ​​країнах, де вони працюють, і для Європейського Союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки не діють у жодному правовому полі. ЄС сповнений рішучості продовжувати вживати відчутних заходів проти порушень міжнародного права. Ми скрізь відстоюємо права людини", - голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Зокрема, ЄС вирішив включити до списку 11 осіб і 7 організацій. Зокрема:

вісім осіб і сім юридичних осіб, відповідальних або причетних до серйозних порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці та Судані;

одну особу під режимом санкцій у Малі, відповідальну за дії що загрожує миру, безпеці чи стабільності Малі;

дві особи також були включені до списку за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

До перелічених осіб входять два командири сил ПВК "Вагнера" , які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні в січні 2023 року,