ЄС ввів санкції проти "вагнерівців", причетних до захоплення Соледара
Сьогодні, 25 лютого, ЄС запровадив нові санкції проти осіб та організацій пов'язаних з ПВК "Вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ради Європейського союзу.
Сьогодні Рада ЄС вирішила запровадити додаткові обмежувальні заходи проти осіб та організацій, пов’язаних із ПВК "Вагнера", з огляду на міжнародний вимір і серйозність діяльності групи, а також її дестабілізуючий вплив на країни, де вона діє.
"Діяльність ПВК "Вагнера" є загрозою для людей у країнах, де вони працюють, і для Європейського Союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки не діють у жодному правовому полі. ЄС сповнений рішучості продовжувати вживати відчутних заходів проти порушень міжнародного права. Ми скрізь відстоюємо права людини", - голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Зокрема, ЄС вирішив включити до списку 11 осіб і 7 організацій. Зокрема:
- вісім осіб і сім юридичних осіб, відповідальних або причетних до серйозних порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці та Судані;
- одну особу під режимом санкцій у Малі, відповідальну за дії що загрожує миру, безпеці чи стабільності Малі;
- дві особи також були включені до списку за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
До перелічених осіб входять два командири сил ПВК "Вагнера", які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні в січні 2023 року,
Усі перелічені сьогодні підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонив надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС.
Нагадаємо, днями у Норвегії за п’яну бійку арештували екс-командира "вагнерівців".
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