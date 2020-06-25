Европейский суд отказался снять санкции против российского банка ВТБ

Фото: российский банк "ВТБ"

Санкции ограничивают доступ банка к некоторым финансовым операциям и к рынкам капитала в ЕС

Сегодня, 25 июня, Верховный суд Европейского союза отклонил апелляцию российского банка "ВТБ" и оставил в силе экономические санкции. Они ограничивают доступ банка к некоторым финансовым операциям и к рынкам капитала в ЕС

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в 2014 году после того как был аннексирован Крым, а также они были усиленные после российской агрессии на Донбассе. Таким образом под санкции подпали пять российских банков, а именно "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "ВЭБ" и Россельхозбанк.

Таким образом европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам среднесрочное и долгосрочное финансирование.

Напомним, Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за захват украинского Крыма.

Также ранее заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции.

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Автор: Андрей Козловский