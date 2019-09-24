ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европейский суд объяснил удаление данных из Google

Новости » Общество    24.09.2019 - 15:47
Европейский суд объяснил удаление данных из Google

Европейский суд ограничил действие этого правила на территории Европы

Европейский суд прояснил вопрос об удалении данных из поисковика интернет-концерна Google. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что ранее Франция требовала от Google удалять по запросу пользователей информацию о них во всем мире, а теперь Европейский суд ограничил действие этого правила на территории Европы.

"Компания Google и другие поисковые сервисы должны по требованию жителей стран Евросоюза удалять касающуюся их информацию из своих систем только на территории ЕС. Такое решение принял Европейский суд в Люксембурге", - говорится в сообщении.

Решение также обязывает поисковики принять меры для того, чтобы европейские пользователи не могли пройти по ссылке на сайты, не подпадающие под действие законодательства Европейского союза.

Поисковики должны в рамках своих возможностей обеспечить соблюдение права граждан на защиту личной жизни и персональных данных, подчеркнул суд.

По предварительной информации, в 2014 году Европейский суд признал право европейцев на удаление касающейся их информации из поисковиков. Однако спорным оставался вопрос о том, на какую территорию распространяется это решение - всех стран или только ЕС. Позднее Франция потребовала от поисковика Google удалять по запросу пользователей информацию о них во всем мире.

Напомним, Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет.

Как сообщало РБК-Украина, Google выплатит американским властям штраф в размере 170 млн долларов за нарушения конфиденциальности детей на видео-платформе YouTube.

Google вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры Huawei презентовала новые флагманы без сервисов Google
Новости Украины Googleинтернет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь