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Європейський суд пояснив видалення даних з Google

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 15:47
Європейський суд пояснив видалення даних з Google

Європейський суд обмежив дію цього правила на території Європи

Європейський суд прояснив питання про видалення даних з пошукової системи інтернет-концерну Google. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що раніше Франція вимагала від Google видаляти за запитом користувачів інформацію про них у всьому світі, а тепер Європейський суд обмежив дію цього правила на території Європи.

"Компанія Google та інші пошукові сервіси повинні на вимогу мешканців країн Євросоюзу видаляти інформацію, яка їх стосується зі своїх систем тільки на території ЄС. Таке рішення прийняв Європейський суд у Люксембурзі", - йдеться у повідомленні.

Рішення також зобов'язує пошуковики вжити заходів для того, щоб європейські користувачі не могли пройти за посиланням на сайти, які не підпадають під дію законодавства Європейського союзу.

Пошуковики повинні в рамках своїх можливостей забезпечити дотримання права громадян на захист особистого життя та персональних даних, підкреслив суд.

За попередньою інформацією, у 2014 році Європейський суд визнав право європейців на видалення стосується їх отриманій інформації. Проте спірним залишалося питання про те, на яку територію поширюється це рішення - всіх країн або тільки ЄС. Пізніше Франція зажадала від пошуковика Google видаляти за запитом користувачів інформацію про них у всьому світі.

Нагадаємо, Google погодився заплатити майже один мільярд євро, щоб домогтися припинення розслідування, яке ведеться проти нього у Франції вже кілька років.

Як повідомляло РБК-Україна, Google виплатить американській владі штраф в розмірі 170 млн доларів за порушення конфіденційності дітей на відео-платформі YouTube.

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