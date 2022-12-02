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Європейський союз створив кіберлабораторію для українських військових: подробиці

Фото: Європейський союз створив кіберлабораторію для українських військових (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз виділив кошти та передав обладнання, яке потрібне для кіберлабораторії Збройних сил України. Її відкрили у п'ятницю, 2 грудня, у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської служби зовнішніх дій.

По лінії Європейського фонду миру також було передано програмне та апаратне забезпечення. Саму установу було відкрито сьогодні.

"Завдяки цій підтримці Україна зможе створити і продовжити розвивати потенціал кіберзахисту своїх Збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи", - йдеться в заяві.

Також вона потрібна для боротьби з кібератаками та зміцненню загального потенціалу в галузі кібербезпеки. Вона допоможе навчанню військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допоможуть швидше й ефективніше виявляти, відстежувати й захищати від майбутніх кібератак.

"У змодельованій мережі військові Збройних сил України можуть навчитися справлятися з високим рівнем стресу, виявляючи та досліджуючи вразливість у різних мережевих системах. Кіберлабораторія та покращена мережева безпека допомагають українським військовим розвивати навички виявлення, моніторингу та протидії кібератакам", - йдеться в заяві.

Кіберлабораторія - це тренувальне та дослідницьке середовище, яке складається з кількох віртуальних і фізичних компонентів. Технологія кіберлабораторії дає змогу користувачеві створити реалістичне віртуальне середовище.

Нагадаємо, що Бельгія передасть Україні генератори, а також посилить військову допомогу. Крім того, європейська країна приєдналася та надала фінансування для української ініціативи "Grain From Ukraine".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу.

Європейський союз виділить понад 1 мільйон євро на розмінування території України.

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