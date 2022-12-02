Европейский союз создал киберлабораторию для украинских военных: подробности

По линии Европейского фонда мира было передано программное и аппаратное обеспечение. Само учреждение было открыто сегодня.

"Благодаря этой поддержке, Украина сможет создать и продолжить развивать потенциал киберзащиты своих Вооруженных сил для выявления вторжений в информационные системы", - говорится в заявлении.

Она также необходима для борьбы с кибератаками и укрепления общего потенциала в области кибербезопасности. Она поможет обучению военных специалистов по киберзащите с помощью реалистичных виртуальных сценариев и симуляций в реальном времени, которые помогут быстрее и эффективнее выявлять, отслеживать и защищать от будущих кибератак.

"В смоделированной сети военные Вооруженных сил Украины могут научиться справляться с высоким уровнем стресса, проявляя и исследуя уязвимость в различных сетевых системах. Киберлаборатория и улучшенная сетевая безопасность помогают украинским военным развивать навыки выявления, мониторинга и противодействия кибератакам", - говорится в заявлении.

Киберлаборатория - это тренировочная и исследовательская среда, состоящая из нескольких виртуальных и физических компонентов. Технология киберлаборатории позволяет пользователю создать реалистичную виртуальную среду.