RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европейский союз создал киберлабораторию для украинских военных: подробности

Фото: Европейский союз создал киберлабораторию для украинских военных (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз выделил средства и передал оборудование, необходимое для киберлаборатории Вооруженных сил Украины. Ее открыли в пятницу, 2 декабря, в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской службы внешних действий.

По линии Европейского фонда мира было передано программное и аппаратное обеспечение. Само учреждение было открыто сегодня.

"Благодаря этой поддержке, Украина сможет создать и продолжить развивать потенциал киберзащиты своих Вооруженных сил для выявления вторжений в информационные системы", - говорится в заявлении.

Она также необходима для борьбы с кибератаками и укрепления общего потенциала в области кибербезопасности. Она поможет обучению военных специалистов по киберзащите с помощью реалистичных виртуальных сценариев и симуляций в реальном времени, которые помогут быстрее и эффективнее выявлять, отслеживать и защищать от будущих кибератак.

"В смоделированной сети военные Вооруженных сил Украины могут научиться справляться с высоким уровнем стресса, проявляя и исследуя уязвимость в различных сетевых системах. Киберлаборатория и улучшенная сетевая безопасность помогают украинским военным развивать навыки выявления, мониторинга и противодействия кибератакам", - говорится в заявлении.

Киберлаборатория - это тренировочная и исследовательская среда, состоящая из нескольких виртуальных и физических компонентов. Технология киберлаборатории позволяет пользователю создать реалистичную виртуальную среду.

Напомним, что Бельгия передаст Украине генераторы, а также усилит военную помощь. Кроме того, европейская страна присоединилась и предоставила финансирование украинской инициативе "Grain From Ukraine".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил украинских военных, которые приступили к тренировкам в рамках миссии Европейского союза.

Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЕвросоюзВойна в Украине