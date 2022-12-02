Європейський союз створив кіберлабораторію для українських військових: подробиці
Європейський союз виділив кошти та передав обладнання, яке потрібне для кіберлабораторії Збройних сил України. Її відкрили у п'ятницю, 2 грудня, у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської служби зовнішніх дій.
По лінії Європейського фонду миру також було передано програмне та апаратне забезпечення. Саму установу було відкрито сьогодні.
"Завдяки цій підтримці Україна зможе створити і продовжити розвивати потенціал кіберзахисту своїх Збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи", - йдеться в заяві.
Також вона потрібна для боротьби з кібератаками та зміцненню загального потенціалу в галузі кібербезпеки. Вона допоможе навчанню військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допоможуть швидше й ефективніше виявляти, відстежувати й захищати від майбутніх кібератак.
"У змодельованій мережі військові Збройних сил України можуть навчитися справлятися з високим рівнем стресу, виявляючи та досліджуючи вразливість у різних мережевих системах. Кіберлабораторія та покращена мережева безпека допомагають українським військовим розвивати навички виявлення, моніторингу та протидії кібератакам", - йдеться в заяві.
Кіберлабораторія - це тренувальне та дослідницьке середовище, яке складається з кількох віртуальних і фізичних компонентів. Технологія кіберлабораторії дає змогу користувачеві створити реалістичне віртуальне середовище.
Нагадаємо, що Бельгія передасть Україні генератори, а також посилить військову допомогу. Крім того, європейська країна приєдналася та надала фінансування для української ініціативи "Grain From Ukraine".
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