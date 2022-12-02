ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Европейский союз создал киберлабораторию для украинских военных: подробности

Новина українською →
Пятница 02 декабря 2022 21:56
Европейский союз создал киберлабораторию для украинских военных: подробности Фото: Европейский союз создал киберлабораторию для украинских военных (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз выделил средства и передал оборудование, необходимое для киберлаборатории Вооруженных сил Украины. Ее открыли в пятницу, 2 декабря, в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской службы внешних действий.

По линии Европейского фонда мира было передано программное и аппаратное обеспечение. Само учреждение было открыто сегодня.

"Благодаря этой поддержке, Украина сможет создать и продолжить развивать потенциал киберзащиты своих Вооруженных сил для выявления вторжений в информационные системы", - говорится в заявлении.

Она также необходима для борьбы с кибератаками и укрепления общего потенциала в области кибербезопасности. Она поможет обучению военных специалистов по киберзащите с помощью реалистичных виртуальных сценариев и симуляций в реальном времени, которые помогут быстрее и эффективнее выявлять, отслеживать и защищать от будущих кибератак.

"В смоделированной сети военные Вооруженных сил Украины могут научиться справляться с высоким уровнем стресса, проявляя и исследуя уязвимость в различных сетевых системах. Киберлаборатория и улучшенная сетевая безопасность помогают украинским военным развивать навыки выявления, мониторинга и противодействия кибератакам", - говорится в заявлении.

Киберлаборатория - это тренировочная и исследовательская среда, состоящая из нескольких виртуальных и физических компонентов. Технология киберлаборатории позволяет пользователю создать реалистичную виртуальную среду.

Напомним, что Бельгия передаст Украине генераторы, а также усилит военную помощь. Кроме того, европейская страна присоединилась и предоставила финансирование украинской инициативе "Grain From Ukraine".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил украинских военных, которые приступили к тренировкам в рамках миссии Европейского союза.

Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Евросоюз Война в Украине
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии