Європейський союз готує нові санкції проти Ірану, - Bloomberg

Посли ЄС на зустрічі у Брюсселі планують підтримати пропозиції, які будуть спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб вже завтра.

Потім ці заходи обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня. Щонайменше 17 людей було вбито в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки розігнали акції протесту на вихідних у прикордонних провінціях, де мешкають деякі з найбільших етнічних меншин країни.

Ці райони стали основними осередками заворушень відтоді, як 17 вересня в Ірані почалися загальнонаціональні протести після смерті Махси Аміні, 22-річної курдської іранки, яка була затримана поліцією за нібито порушення ісламського дрес-коду країни.

Іран неодноразово називав протести заворушеннями, спровокованими іноземними країнами, і відкидав міжнародну критику насильства з боку сил безпеки. 17 жовтня ЄС ввів санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, включаючи поліцію вдач країни та її команду з кіберзахисту, а також міністра зв'язку Ейсу Зарепура у зв'язку з придушенням урядом протестів. Обмеження включали поїздки та заморожування активів.