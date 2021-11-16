Европейский совет призвал Армению и Азербайджан к деэскалации
На границе Армении и Азербайджана снова возобновились локальные бои. Европейский совет призвал к срочной деэскалации и прекращению огня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт председателя Евросовета Шарль Мишеля.
Во время разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал стороны к срочной деэскалации и прекращению огня на границе.
"Ситуация в регионе сложная - ЕС стремится работать с партнерами для преодоления напряженности ради процветания и стабильности Южного Кавказа", - отметил Мишель.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Азербайджан заявил о возобновление обстрелов в Нагорном Карабахе.
В результате обострения ситуации, Армения запросила помощи в Российской Федерации и заявила о первых погибших и раненых со своей стороны.