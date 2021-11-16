Армения и Азербайджан возобновили бои на границе. Ереван запросил помощь России

На границе Армении и Азербайджана снова возобновились локальные бои. Официальный Ереван уже обратился к России за военной помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении" .

Как сообщает Минобороны Армении, ведутся локальные бои на восточной границе с применением артиллерии, бронетехники и стрелкового оружия. При этом Ереван обвинил противника во вторжении на армянскую территорию.

Азербайджан, со своей стороны, подтверждает, что идут военные операции, и азербайджанские военные в ответ на провокации уничтожили противотанковую установку и миномет противника.

В то же время секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире местного телеканала заявил, что Ереван запросил военную помощь России.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", - заявил он.