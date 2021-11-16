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Армения и Азербайджан возобновили бои на границе. Ереван запросил помощь России

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Вторник 16 ноября 2021 13:59
Армения и Азербайджан возобновили бои на границе. Ереван запросил помощь России Фото: армянская армия снова ведет бои с Азербайджаном (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На границе Армении и Азербайджана снова возобновились локальные бои. Официальный Ереван уже обратился к России за военной помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Как сообщает Минобороны Армении, ведутся локальные бои на восточной границе с применением артиллерии, бронетехники и стрелкового оружия. При этом Ереван обвинил противника во вторжении на армянскую территорию.

Азербайджан, со своей стороны, подтверждает, что идут военные операции, и азербайджанские военные в ответ на провокации уничтожили противотанковую установку и миномет противника.

В то же время секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире местного телеканала заявил, что Ереван запросил военную помощь России.

"Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района.

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