Європейська рада закликала Вірменію і Азербайджан до деескалації

На кордоні Вірменії та Азербайджану знову поновилися локальні бої . Європейська рада закликала до термінової деескалації та припинення вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Євроради Шарль Мішеля.

Під час розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном, голова Європейської ради Шарль Мішель закликав сторони до термінової деескалації та припинення вогню на кордоні.

"Ситуація в регіоні складна - ЄС прагне працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітання та стабільності Південного Кавказу", - відзначив Мішель.