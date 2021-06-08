Европейский совет отчитал Путина: напомнили о Минских соглашениях и не только

Президент Европейского совета Шарль Мишель поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Во время этой беседы Мишель передал позицию Евросовета по поводу Украины, Минских соглашений, Евросоюза и не только.
Об этом говорится на сайте Европейского совета.
В частности, стороны заговорили об Украине. Мишель подтвердил поддержку ЕС по отношению к Украине и напомнил Путину об ответственности за полное выполнение Минских соглашений.
лидеры ЕС осудили незаконные, провокационные и подрывные действия России против ЕС, государств-членов ЕС и других.
Напомним, в России решили не пускать самолеты авиакомпаний, которые летят в обход Беларуси. Это произошло после того, как европейские компании отказали самолетам Беларуси заходить в свое воздушное пространство.
Ранее сообщалось, что РФ якобы хочет наладить отношения с ЕС и готовы к диалогу. Об этом заявил Лавров.