Европейский совет отчитал Путина: напомнили о Минских соглашениях и не только

В частности, стороны заговорили об Украине. Мишель подтвердил поддержку ЕС по отношению к Украине и напомнил Путину об ответственности за полное выполнение Минских соглашений.

лидеры ЕС осудили незаконные, провокационные и подрывные действия России против ЕС, государств-членов ЕС и других.