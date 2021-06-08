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Європейська Рада відчитала Путіна: нагадали про Мінські угоди й не тільки

Автор: Наталья Скороход

Президент Європейської Ради Шарль Мішель поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним телефоном. Під час цієї бесіди Мішель передав позицію Євроради з приводу України, Мінських угод, Євросоюзу й не тільки.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Зокрема, сторони заговорили про Україну. Мішель підтвердив підтримку ЄС стосовно України й нагадав Путіну про відповідальність за повне виконання Мінських угод.

лідери ЄС засудили незаконні, провокаційні та підривні дії Росії проти ЄС, держав-членів ЄС та інших.

Нагадаємо, у Росії вирішили не пускати літаки авіакомпаній, які летять в обхід Білорусі. Це сталося після того, як європейські компанії відмовили літакам Білорусі заходити в свій повітряний простір.

Раніше повідомлялося, що РФ нібито хоче налагодити відносини з ЄС і готові до діалогу. Про це заявив Лавров.

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