Европейский регулятор начал экспертизу вакцины от коронавируса французской компании Sanofi

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы вакцины от коронавируса французской компании Sanofi Vidprevtyn. EMA оценит соответствие препарата обычным стандартам ЕС, в том числе по эффективности, безопасности и качеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз EMA.
Регулятор отметил, что решение принято на основании предварительных лабораторных исследований и ранних клинических испытаниях у взрослых.
"EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества существующие риски", - указано в пресс-релизе.
Отмечается, что экспертиза будет продолжаться до тех пора, пока не будет доступно достаточно доказательств для формальной заявки на получение регистрационного сертификата.
Напомним, в начале июля компания Sanofi объявила о начале третьего этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Ожидается, что препарат может поступить к декабрю.