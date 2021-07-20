Європейський регулятор почав експертизу вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочало процедуру послідовної експертизи вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi Vidprevtyn. EMA оцінить відповідність препарату звичайним стандартам ЄС, в тому числі по ефективності, безпеки і якості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз EMA .

Регулятор зазначив, що рішення прийнято на підставі попередніх лабораторних досліджень і ранніх клінічних випробуваннях у дорослих.

"EMA буде оцінювати дані по мірі їх надходження, щоб вирішити, чи переважують переваги існуючи ризики", - зазначено в пресрелізі.

Зазначається, що експертиза триватиме доти, доки не буде доступно достатньо доказів для формальної заявки на отримання реєстраційного сертифіката.