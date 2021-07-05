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Франция выпустит свою вакцину от коронавируса до декабря: начат третий этап испытаний

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Париж, Понедельник 05 июля 2021 21:34
Франция выпустит свою вакцину от коронавируса до декабря: начат третий этап испытаний Фото: во Франции разрабатывают собственную вакцину от коронавируса (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Франции до декабря появится собственная вакцина от коронавируса. Компания Sanofi France приступила к третьему этапу клинических испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Le Figaro.

Как сообщил изданию глава фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо, вакцина вышла на третью фазу исследований и может быть доступна к декабрю.

Богийо также отметил, что в отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen во французской вакцине не будет использоваться технология мРНК. Ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных прививках от гриппа. По его словам, в сочетании со специальным веществом – адъювантом – иммунный ответ будет активнее и длиться дольше.

"Это то, что мы используем для вакцинации против гриппа, проверенная технология, которую мы использовали в течение нескольких лет", - уточнил он.

Среди преимуществ французской вакцины от коронавируса глава компании назвал недорогое производство и более мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам ускорить прививочную кампанию.

Напомним, ранее глава Минздрава Франции Ольвие Веран заявил, что новая волна коронавируса в стране может начаться в конце июля. Причиной этого он назвал усиление распространения индийского штамма "Дельта".

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Франция Вакцина Коронавирус
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