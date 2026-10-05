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Європейський ОПК досі живе в мирному часі, а комплектуючих для F-16 не вистачає, - експерт

10:44 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: літак F-16 (Getty Images)

Українські F-16 щодня перехоплюють цілі й працюють по лінії бойового зіткнення, тому їхній ресурс використовується активніше, ніж під час навчальних польотів в Європі. Обслуговування літаків ускладнює те, що воно відбувається лише в одній точці в Європі, де шалений попит на комплектуючі.

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

Чому ресурс витрачається інтенсивно

Говорячи про нещодавню хвилю навколо F-16, Храпчинський зазначив, що в цій ситуації відбулося те, чого домагався ворог, тобто виснаження ресурсів. За його словами, F-16, який стояв у європейській країні й літав на навчально-тренувальні польоти, і F-16, який працює в Україні, - це різні речі.

Експерт пояснив, що в Україні літаки щодня активно експлуатуються: перехоплюють повітряні цілі й працюють по лінії бойового зіткнення. У кожного літака, за його словами, є максимальний ресурс. Після нього літак має ставати на ремонт та обслуговування, а також заміну певних комплектуючих, які теж мають свій ресурс.

Де обслуговують літаки

Храпчинський наголосив, що Україна отримала не F-16 Block 52, який можна було б обслуговувати в Польщі, а старішу модель, хоч і модифіковану під сучасні можливості. За його словами, обслуговування відбувається лише в одній точці в Європі.

Щоб пояснити проблему з комплектуючими, експерт порівняв ситуацію з експлуатацією BMW 3-ї серії 1979 року випуску: комплектуючі доводиться шукати "на розборці", а в кращому разі щось виготовляється, але не в потрібних обсягах. На його думку, європейський ОПК досі живе в мирному часі й не має обсягів, потрібних для війни на виснаження.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що F-16 ефективно збивають нові російські реактивні безпілотники, але близько половини літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США уклали контракт на ремонт та обслуговування українських F-16 у Бельгії, який діятиме до 2029 року.

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