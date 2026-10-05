Европейский ОПК все еще живет в мирном времени, а комплектующих для F-16 не хватает, - эксперт

Почему ресурс тратится интенсивно

Говоря о недавней волне вокруг F-16, Храпчинский отметил, что в этой ситуации произошло то, чего добивался враг, то есть истощение ресурсов. По его словам, F-16, стоявший в европейской стране и летавший на учебно-тренировочные полеты, и F-16, работающий в Украине, - это разные вещи.

Эксперт пояснил, что в Украине самолеты каждый день активно эксплуатируются: перехватывают воздушные цели и работают по линии боевого столкновения. У каждого самолета, по его словам, есть максимальный ресурс. После него самолет должен становиться на ремонт и обслуживание, а также замену определенных комплектующих, тоже имеющих свой ресурс.

Где обслуживают самолеты

Храпчинский подчеркнул, что Украина получила не F-16 Block 52, который можно было бы обслуживать в Польше, а более старую модель, хоть и модифицированную под современные возможности. По его словам, обслуживание проходит только в одной точке в Европе.

Чтобы объяснить проблему с комплектующими, эксперт сравнил ситуацию с эксплуатацией BMW 3-й серии 1979 выпуска: комплектующие приходится искать "на разборке", а в лучшем случае что-то изготовляется, но не в нужных объемах. По его мнению, европейский ОПК все еще живет в мирном времени и не имеет объемов, необходимых для войны на истощение.