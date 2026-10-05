ua en ru
Пн, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Європейський ОПК досі живе в мирному часі, а комплектуючих для F-16 не вистачає, - експерт

10:44 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
Європейський ОПК досі живе в мирному часі, а комплектуючих для F-16 не вистачає, - експерт Фото: літак F-16 (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські F-16 щодня перехоплюють цілі й працюють по лінії бойового зіткнення, тому їхній ресурс використовується активніше, ніж під час навчальних польотів в Європі. Обслуговування літаків ускладнює те, що воно відбувається лише в одній точці в Європі, де шалений попит на комплектуючі.

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

Чому ресурс витрачається інтенсивно

Говорячи про нещодавню хвилю навколо F-16, Храпчинський зазначив, що в цій ситуації відбулося те, чого домагався ворог, тобто виснаження ресурсів. За його словами, F-16, який стояв у європейській країні й літав на навчально-тренувальні польоти, і F-16, який працює в Україні, - це різні речі.

Експерт пояснив, що в Україні літаки щодня активно експлуатуються: перехоплюють повітряні цілі й працюють по лінії бойового зіткнення. У кожного літака, за його словами, є максимальний ресурс. Після нього літак має ставати на ремонт та обслуговування, а також заміну певних комплектуючих, які теж мають свій ресурс.

Де обслуговують літаки

Храпчинський наголосив, що Україна отримала не F-16 Block 52, який можна було б обслуговувати в Польщі, а старішу модель, хоч і модифіковану під сучасні можливості. За його словами, обслуговування відбувається лише в одній точці в Європі.

Щоб пояснити проблему з комплектуючими, експерт порівняв ситуацію з експлуатацією BMW 3-ї серії 1979 року випуску: комплектуючі доводиться шукати "на розборці", а в кращому разі щось виготовляється, але не в потрібних обсягах. На його думку, європейський ОПК досі живе в мирному часі й не має обсягів, потрібних для війни на виснаження.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що F-16 ефективно збивають нові російські реактивні безпілотники, але близько половини літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США уклали контракт на ремонт та обслуговування українських F-16 у Бельгії, який діятиме до 2029 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Авіація України F-16 Miltech
Новини
Росія раніше почала бити по енергетиці України: в ISW назвали причину
Росія раніше почала бити по енергетиці України: в ISW назвали причину
Аналітика
"Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Лобіювання – це вплив, у якого є ім'я, адреса і підпис". Інтерв'ю з головою НАЗК Віктором Павлущиком