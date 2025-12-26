У Європейській народній партії закликали Німеччину відправити війська в Україну

Голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер заявив, що німецькі солдати під прапором ЄС повинні бути розміщені в Україні у разі укладення потенційної мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За словами Вебера, він "хотів би бачити" солдатів "з європейським прапором на уніформі, які працюють разом з нашими українськими друзями для забезпечення миру".
"Ми не можемо серйозно очікувати, що Трамп забезпечить мирне врегулювання лише за допомогою американських солдатів. І коли ми говоримо про європейські війська, Німеччина не може залишатися осторонь", - зазначив він.
Вебер вважає, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за безпеку України.
"Після припинення вогню або укладення мирної угоди європейський прапор повинен майоріти на лінії безпеки", - наголосив голова Європейської народної партії
Окрім цього, він закликав Європейський Союз відповісти на відхід Вашингтона з Європи новою стратегією безпеки.
"Ми повинні припинити формувати нашу політику на основі документів Вашингтона. Ми повинні написати власну стратегію безпеки, випробувати архітектуру Європи і, нарешті, діяти з упевненістю", - зазначив Вебер.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина підтримала ідею європейської військової місії для України, однак поки вагається з відправкою власних солдатів, висуваючи умови щодо мандата, командування та формату участі.
На думку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, наразі залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть можливі контингенти.
Про те, чому Німеччина обережна щодо військової місії в Україні, Пісторіус заявив у Берліні після завершення переговорів щодо України за участю європейських лідерів.