У Європейській народній партії закликали Німеччину відправити війська в Україну

За словами Вебера, він "хотів би бачити" солдатів "з європейським прапором на уніформі, які працюють разом з нашими українськими друзями для забезпечення миру".

"Ми не можемо серйозно очікувати, що Трамп забезпечить мирне врегулювання лише за допомогою американських солдатів. І коли ми говоримо про європейські війська, Німеччина не може залишатися осторонь", - зазначив він.

Вебер вважає, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за безпеку України.

"Після припинення вогню або укладення мирної угоди європейський прапор повинен майоріти на лінії безпеки", - наголосив голова Європейської народної партії

Окрім цього, він закликав Європейський Союз відповісти на відхід Вашингтона з Європи новою стратегією безпеки.

"Ми повинні припинити формувати нашу політику на основі документів Вашингтона. Ми повинні написати власну стратегію безпеки, випробувати архітектуру Європи і, нарешті, діяти з упевненістю", - зазначив Вебер.