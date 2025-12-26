В Европейской народной партии призвали Германию отправить войска в Украину

По словам Вебера, он "хотел бы видеть" солдат "с европейским флагом на униформе, которые работают вместе с нашими украинскими друзьями для обеспечения мира".

"Мы не можем серьезно ожидать, что Трамп обеспечит мирное урегулирование только с помощью американских солдат. И когда мы говорим о европейских войсках, Германия не может оставаться в стороне", - отметил он.

Вебер считает, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.

"После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться на линии безопасности", - подчеркнул председатель Европейской народной партии

Кроме этого, он призвал Европейский Союз ответить на уход Вашингтона из Европы новой стратегией безопасности.

"Мы должны прекратить формировать нашу политику на основе документов Вашингтона. Мы должны написать собственную стратегию безопасности, испытать архитектуру Европы и, наконец, действовать с уверенностью", - отметил Вебер.