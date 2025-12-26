В Европейской народной партии призвали Германию отправить войска в Украину

Председатель крупнейшей политической группы Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер заявил, что немецкие солдаты под флагом ЕС должны быть размещены в Украине в случае заключения потенциального мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По словам Вебера, он "хотел бы видеть" солдат "с европейским флагом на униформе, которые работают вместе с нашими украинскими друзьями для обеспечения мира".
"Мы не можем серьезно ожидать, что Трамп обеспечит мирное урегулирование только с помощью американских солдат. И когда мы говорим о европейских войсках, Германия не может оставаться в стороне", - отметил он.
Вебер считает, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.
"После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться на линии безопасности", - подчеркнул председатель Европейской народной партии
Кроме этого, он призвал Европейский Союз ответить на уход Вашингтона из Европы новой стратегией безопасности.
"Мы должны прекратить формировать нашу политику на основе документов Вашингтона. Мы должны написать собственную стратегию безопасности, испытать архитектуру Европы и, наконец, действовать с уверенностью", - отметил Вебер.
Напомним, ранее мы сообщали, что Германия поддержала идею европейской военной миссии для Украины, однако пока колеблется с отправкой собственных солдат, выдвигая условия относительно мандата, командования и формата участия.
По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, пока остаются открытыми вопросы правовой основы миссии, роли Бундестага и того, под чьим командованием и в каких пределах будут действовать возможные контингенты.
О том, почему Германия осторожна относительно военной миссии в Украине, Писториус заявил в Берлине после завершения переговоров по Украине с участием европейских лидеров.